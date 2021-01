Les essentiels

Il existe un grand nombre d'opérateurs de recherche avancée sur Twitter. Ils sont très puissants, surtout si on les combine entre eux, et il est extrêmement intéressant de maîtriser leur utilisation.

Beaucoup plus rapide ! Bien plus efficace !

De la même manière qu'on est bien plus rapide et efficace en utilisant des raccourcis clavier plutôt que la souris de l'ordinateur, on sera bien plus efficace dans ses recherches en connaissant et utilisant quelques opérateurs dans le champ de recherche de Twitter.